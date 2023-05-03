Одесса, Украина, 3 мая, 2023, 17:46 — ИА Регнум. Одесские власти попросили у украинского правительства конфисковать здания российского консульства в городе, сообщил 3 мая телеканал «Суспильне ТВ».

Иван Шилов ИА REGNUM Одесса

Одесский горсовет обратился к правительству страны с просьбой провести процедуру конфискации в городе, аналогичную той, которая прошла в Киеве в апреле.

Мэр Киева Виталий Кличко 20 апреля заявил, что горсовет расторг в одностороннем порядке договор аренды земельного участка, на котором находится российское посольство.

Глава города обратился в правительство по поводу «возвращения» имущества посольства в собственность Украины.

МИД России 22 февраля 2022 года объявил об эвакуации из соображений безопасности персонала российского посольства и консульств с территории Украины. Через два дня российские войска начали специальную военную операцию.