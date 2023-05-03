Москва, 3 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В администрации президента России не ответили на вопрос о том, будет ли 4 мая глава государства работать в Ново-Огарёве или проведёт рабочий день в Кремле.

Михаил Климентьев/РИА Новости Владимир Путин

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков пообещал своевременно проинформировать журналистов об этом.

«Своевременно сообщим», ― заявил он в беседе с РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента. Оба беспилотника вывели из строя. БПЛА уничтожили военные и спецслужбы прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Глава государства не пострадал. В момент атаки Путина не было в здании кремлёвской резиденции. Он находится в своей подмосковной резиденции в Ново-Огарёво. График его работы изменений не претерпел, российский лидер продолжил работу в обычном режиме.

В администрации президента расценили атаку украинских дронов как спланированное покушение накануне Дня Победы 9 мая. В Кремле подчеркнули, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю «там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что налёт беспилотников на Кремль следует квалифицировать не как провокацию, а как акт международного терроризма, нацеленный на президента России.