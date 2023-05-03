Reuters: США пытаются провести оценку сообщений о попытке атаки беспилотников на Кремль

Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Соединённые Штаты делают попытки проверить сообщения о попытке удара беспилотников по Кремлю. Об этом 3 мая сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

Кремль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы всё ещё пытаемся оценить эту информацию», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, киевский режим в ночь на 3 мая осуществил попытку нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента России. На Кремль были нацелены два летательных аппарата. Военные и спецслужбы вывели аппараты из строя, при этом никто не пострадал.

В пресс-службе администрации президента России по этому поводу заявили, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на эту попытку удара со стороны Киева.

Также в Кремле назвали атаку спланированной террористической акцией и покушением на президента России Владимира Путина. Главы государства в момент попытки атаковать здание кремлёвской резиденции не было в нём