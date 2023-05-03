Москва, 3 мая, 2023, 17:41 — ИА Регнум. В Москве задержали мужчину, которого подозревают в краже жилетки одного из лидеров группы «Король и Шут» Андрея Князева, сообщили 3 мая корреспонденту ТАСС в правоохранительных органах.

Алексей Майшев/РИА Новости Андрей Князев

Полиция вышла на подозреваемого 2 мая. Им оказался ранее не судимый 66-летний житель Москвы. Ему грозит шесть лет тюрьмы, поскольку стоимость похищенной жилетки оценили в миллион рублей.

О краже первыми узнали корреспонденты ИА REGNUM. Источник рассказал информагентству, что неизвестный похитил экспонат с московской выставки «Панк-культура. Король и Шут». В 21:00 27 апреля в полицию поступило заявление от администратора выставочного зала «Винзавода» в Москве.

Выставка, посвящённая панк-культуре и группе «Король и Шут», открылась в начале марта. Среди экспонатов рукописи песен, редкие кассеты, а также представлены сценические костюмы музыкантов.