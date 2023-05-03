Минеральные Воды, Ставропольский край, 3 мая, 2023, 17:52 — ИА Регнум. Туристические путёвки в Турцию из Москвы могут существенно подешеветь, если увеличится объём авиаперевозок в эту республику. Такой прогноз, как сообщило ТАСС, сделала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе 3 мая, беседуя с журналистами на полях Кавказской инвестиционной выставки в Минеральных Водах.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Кемере. Турция

«Если это всё будет из Москвы, то сильно подешевеют туры из Москвы — на 15–25%. Если снижение цены будет только в одной локации, то это сильно не изменит общую картину спроса», — сказала Ломидзе.

В АТОР полагают, что необходимо нарастить количество авиаперевозок в Турцию из Уральского и Сибирского федеральных округов. Туроператоры надеются, что будут горящие туры, а снижение цен оживит продажи. Пока интерес жителей России к турпоездкам в Турцию снижен из-за роста цен.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2023 года Минтранс РФ сообщил, что Москва и Анкара договорились об увеличении числа авиаперевозок между странами. «Турецкие авиалинии» летом увеличат число полётов до 49 рейсов в неделю. Российские авиаперевозчики будут делать летом по 720 рейсов в неделю в Турцию.

Кроме того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в Турции пообещали разработать новую платёжную систему для российских туристов. Они смогут пользоваться своими дебетовыми картами на отдыхе.