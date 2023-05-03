Стокгольм, , 17:25 — REGNUM Председатель второй по величине партии Швеции «Шведские демократы» Йимми Окессон заявил, что королевству необходимо пересмотреть и оценить необходимость своего членства в Европейском союзе.

Швеция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На сегодняшний день есть веские причины серьёзно пересмотреть наше членство в Евросоюзе», — приводит Daily Mail слова шведского политика.

По словам Окессона, членство в Евросоюзе, учитывая его постоянно расширяющуюся власть, означает, что Швеция постепенно теряет свою автономию, в то время как ключевые страны ЕС распространяют своё влияние на все сферы жизни.

«Немецкие, польские или французские политики на практике решают, какой автомобиль вы можете купить, насколько дорогим может быть бензин или какое дерево вы можете срубить на своём участке земли», — добавил председатель партии.

Йимми Окессон, резюмируя, подчеркнул, что Европейский союз идёт по неправильному пути развития, в первую очередь, опасному для Швеции, так как союз в любой момент может навязать Швеции более либеральную иммиграционную политику.

В конце прошлого года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что Швеция и Финляндия станут членами Североатлантического альянса уже в 2023 году. Финляндия официально стала 31-м членом НАТО 4 апреля. Церемония проходила в штаб-квартире альянса в Брюсселе.