Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи умерла в возрасте 32 лет

Вашингтон, , 17:20 — REGNUM Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет, сообщила пресс‑служба спортивного агентства Icon Management.

Тори Боуи © Владимир Смирнов/ТАСС

«Мы с прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру», — говорится в сообщении.

В компании также выразили соболезнования в связи со смертью Боуи.

«Наши молитвы с её семьёй и друзьями», — сообщило агентство.

Причина смерти легкоатлетки не сообщается.

Боуи начала профессионально участвовать в соревнованиях по лёгкой атлетике в 2013 году. На чемпионате мира по лёгкой атлетике США на открытом воздухе 2013 года она стала полуфиналисткой на дистанции 100 м и едва не попала в команду по прыжкам в длину на чемпионате мира по лёгкой атлетике, заняв четвёртое место. В июне 2014 года спортсменка установила два новых личных рекорда в беге на 100 и 200 м. 100-метровку она одолела за 11,07 секунды. Боуи завоевала золото на Олимпиаде-2016 в Рио в эстафете 4 на 100 м. На её счету также серебро на дистанции 100 м и бронза на дистанции 200 м. В 2017-м американская спортсменка стала чемпионкой мира на 100-метровке.