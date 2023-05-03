Братислава, 3 мая, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Власти Словакии собираются сделать посещение школ детьми беженцев с Украины условием для получения пособий. Об этом 3 мая заявил на брифинге глава министерства образования республики Ян Горецкий.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинские беженцы

«Мы хотим связать обязанность посещать школу и возможность предоставления социальных пособий», — сказал он.

Горецкий указал, что многие дети беженцев с Украины более года находятся на территории Словакии и продолжают обучаться в украинских школах в дистанционном формате, однако, по его мнению, существует возможность того, что часть из них останется в республике на более продолжительное время или даже навсегда.

Министр отметил, что планируется провести межведомственное совещание для принятия окончательного решения по этому вопросу, и напомнил, что власти Чехии и Польши уже связали посещение школ с выплатой пособий беженцам.

«В Чехии это, например, так: те, кто не запрашивают пособия, могут быть вне системы, значит, им не нужно ходить в школу», — пояснил он.

На сегодняшний день обязательное требование школьного образования детей в Словакии не относится к гражданам других государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта президент Чехии Пётр Павел подписал закон, согласно которому снижается величина денежного пособия для беженцев с Украины. Также в документе уточняется, что через 150 дней с момента прибытия беженца, если он не начал посещать в Чехии образовательное учреждение, не заботится о ребенке возрастом до 6 лет, не является инвалидом, беременной женщиной или пенсионером старше 65 лет, размер выплачиваемого ему пособия также будет уменьшен.