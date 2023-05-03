T-Online: утечка информации о планируемой поездке Зеленского в ФРГ может поставить визит под вопрос

Берлин, , 17:33 — REGNUM Утечка информации о том, что президент Украины собирается посетить с визитом ФРГ, «ставит под вопрос» подготовку мероприятия. Это связано с «разочарованием» Киева из-за открытой публикации данных об этом, сообщает портал T-Online.

Олаф Шольц Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Конфиденциальная информация о политике безопасности, по-видимому, была преднамеренно опубликована в немецких источниках. Произошедшее было безответственным и может поставить под вопрос возможный визит украинского президента», — говорится в материале.

О том, что украинский лидер может прибыть в ФРГ 13 мая, сообщил 3 мая телеканал NTV. Поездка может стать первой с момента начала спецоперации России на Украине. Планировалось, что президент Украины приземлится на военной части аэропорта Берлина, где его встретит канцлер Германии Олаф Шольц, а после главу республики наградят премией имени Карла Великого, присуждаемой проявившим себя в заботе о Европе лидерам.