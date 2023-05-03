Москва, 3 мая, 2023, 17:04 — ИА Регнум. Российский спутник системы предупреждения о ракетном нападении «Космос-2222» сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом говорится в распространённом в среду, 3 марта, заявлении командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

Иван Шилов ИА REGNUM Спутник

По данным NORAD, 3 мая спутник сошёл с орбиты и вошёл в атмосферу Земли. Сейчас объект там больше не существует.

«Космос-2222» — российский спутник раннего предупреждения о ракетных атаках, выведенный на высокоэллиптическую орбиту в 1992 году в рамках программы «Око» Воздушно-космических сил России и выполнявший свою миссию в течение четырёх лет. Спутник применяли для идентификации пусков ракет с помощью оптических телескопов и инфракрасных датчиков.

В апреле президент России Владимир Путин заявил о необходимости выпускать больше спутников, предназначенных для выполнения различных задач в околоземном пространстве. Глава государства поручил сосредоточить усилия на наращивании производства и переходе к конвейерной сборке спутников.