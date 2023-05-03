Вильнюс, 3 мая, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Литовские власти в рамках санкций заморозили средства юридических и физических лиц из России более чем на 80 миллионов евро. По данным директора службы по расследованию финансовых преступлений Роландаса Кишкиса, в текущем году размер замороженных капиталов и имущества увеличился в два раза по сравнению с предыдущим значением.

Иван Шилов ИА REGNUM Евро

«В два раза чаще поступает информация о подозрительных операциях, и замороженные суммы более чем удвоились», — сообщил он журналистам.

Кишкис отметил, что все ограничительные меры, применённые службой по расследованию, в данный момент оспариваются в судах. Его слова привёл ТАСС.

Ранее также в рамках санкционного давления на Россию власти Финляндии заморозили счета Российского центра науки и культуры в Хельсинки. Как сообщало ИА REGNUM, средства заморозили «до дальнейшего уведомления» и передавать их кому-либо, кроме приставов, запрещено. Таким же образом в начале 2023 года власти Франции заморозили счета телеканала RT France, аналогично объяснив решение антироссийскими санкциями.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов при этом отметил, что изъятые Евросоюзом российские госактивы рано или поздно вернутся обратно, так как любая форма для изъятия противоречит нормам международного права.