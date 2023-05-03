Директор Пугачёвой Чупарвкова прокомментировала сообщения о возвращении певицы в Россию

Москва, , 16:42 — REGNUM Елена Чупракова, директор Аллы Пугачёвой, в интервью изданию «Абзац» прокомментировала сообщения о возвращении российской эстрадной певицы в Россию накануне прощания с покойным художником-модельером Валентином Юдашкиным.

Певица Алла Пугачева © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Все вопросы к тем, кто дал такую информацию. До свидания!» — привёл источник слова директора певицы.

Ранее Чупракова не смогла уточнить, собирается ли Алла Пугачёва посетить запланированную на 6 мая на московском Троекуровском кладбище церемонию прощания с её другом Валентином Юдашкиным, который в возрасте 59 лет скончался во вторник, 2 мая.

После начала специальной военной операции Вооружённых сил на Украине певица выступила с критикой действий российских военнослужащих, а в сентябре 2022 года покинула Россию, после чего уехала в Израиль.