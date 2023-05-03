ДНР, 3 мая, 2023, 16:55 — ИА Регнум. Наступление ВСУ уже началось, заявил 3 мая предприниматель Евгений Пригожин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин

«Я считаю, что наступление украинской армии, уже, собственно говоря, началось», — заявил Пригожин.

По его словам, в зоне СВО наблюдается высочайшая активность авиации ВСУ.

Он добавил, что внутри российские военные контролируют попытки ВСУ наступать, но «по периметру» ситуация обстоит сложнее.

Как отмечает Пригожин, ВСУ активизировались также и за пределами исторических границ Украины и России. Он указал на активность беспилотников Украины.

«Когда это перейдёт в активную фазу? Думаю, что в ближайшее время, может быть, дни», — сказал Пригожин.

Накануне, 2 мая, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил о планах ВСУ пойти в контрнаступление в ближайшие недели. Украинская сторона ежедневно говорит о планах перейти в контрнаступление.