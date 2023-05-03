Киев, 3 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. В Киеве и ещё восьми областях Украины объявлен режим воздушной тревоги. Это 3 мая следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского минцифры.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Уточняется, что воздушная тревога в Киеве была объявлена в 16:30 мск. Также сирены прозвучали в Киевской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Кроме того, режим воздушной тревоги объявили в захваченных ВСУ частях ДНР и ЛНР, а также Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 3 мая Воздушно-космические силы России нанесли удар по месту сосредоточения резервов 110-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины в районе Авдеевки. Также в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией «Южной» группировки был уничтожен артиллерийский расчёт ВСУ у Максимильяновки.