Советник Пушилина Гагин: руководить украинским контрнаступлением будут США

Донецк, , 16:38 — REGNUM Инструкторы из США будут руководить контрнаступлением украинских войск. Такое мнение выразил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».

Pax Americana Сергей Корсун © ИА REGNUM

Он назвал «полным бредом» заявление госсекретаря Энтони Блинкена о том, что США не знают, когда будут наступать Вооружённые силы Украины (ВСУ). Свою позицию Гагин объяснил тем, что Украина не имеет своей субъектности, и ни один командир ВСУ не имеет своей субъектности.

«Я уверен, руководить этим наступлением будут американские инструкторы и офицеры», — сказал Гагин.

По его словам, одним из возможных направлений для контрнаступления украинских сил может стать Артёмовск. Там, как уточнил советник врио главы ДНР, сосредоточены достаточно большие силы ВСУ.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, для того чтобы сорвать контрнаступление украинских войск, существует восемь способов, отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко. По его словам, прежде всего, необходимо выявить место и время основного удара ВСУ, чтобы нанести массированные удары по районам скопления сил противника. Кроме того, как отметил эксперт, России необходимо задействовать авиацию, чтобы подавить все системы противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Ещё одним направлением противодействия планам украинских войск являются отдельные удары по объектам, где находятся боевые средства ВСУ.

Президент Украины выразил уверенность во время визита в Финляндию 3 мая, что Киев получит от Запада самолёты, когда перейдёт в наступление. Он добавил, что хотелось бы, чтобы было наоборот, но есть как есть.