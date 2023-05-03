София, 3 мая, 2023, 16:38 — ИА Регнум. Болгария отменила ограничения на поставку украинской сельхозпродукции, сообщили 3 мая в пресс-службе технического правительства республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Зерно

Болгарские власти пояснили, что, поскольку ограничения на ввоз украинской продукции сняты на общеевропейском уровне, «национальное решение [об ограничении также] отменено».

Болгария в конце апреля объявила, что запрещает ввоз в страну ряда категорий сельскохозяйственной продукции с Украины. Запрет, коснувшийся свыше 20 наименований, ввели с 24 апреля по 30 июня.

Под запрет попали украинские пшеница, мука, кукуруза, ячмень, подсолнечник, мясо, молоко и вино. Правительство Болгарии объяснило своё решение попыткой защитить местный рынок от убытков в связи с наплывом дешёвой продукции с Украины.

Европейская комиссия 28 апреля заключила соглашение с Болгарией, а также другими странами, решившими оградить свой рынок от украинской продукции, и пообещало в обмен на снятие запрета выделить из своих фондов компенсацию. Решение смягчить запрет уже приняли 3 мая власти Словакии.