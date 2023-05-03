Вашингтон, 3 мая, 2023, 16:30 — ИА Регнум. Интенсивные ракетные удары Воздушно-космических сил России ликвидировали запасы украинской армии, что резко уменьшило шансы на успех контрнаступления ВСУ. Такое мнение 3 мая высказали обозреватели американского портала Military Watch Magazine.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Российские военные серьёзно истощили запасы украинского оружия серией мощных ударов по складам боеприпасов. По оценке западных источников, они могут значительно подорвать шансы на успех готовящегося украинского наступления», — говорится в публикации.

Авторы статьи отметили, что такое истощение запасов ВСУ произошло в период, когда многие высказываются на тему того, что в конфликте на Украине может произойти перелом в пользу России.

Также обозреватели уточнили, что удары ВКС не только уничтожили ключевую технику украинских войск, но и привели к большим потерям личного состава в рядах украинских сил в последние дни.

Как сообщало ИА REGNUM, российские войска в ночь на понедельник нанесли групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.