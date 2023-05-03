Вашингтон, 3 мая, 2023, 16:22 — ИА Регнум. Американская военная промышленность потеряла былую мощь. Её слабость всему миру наглядно показал конфликт на Украине. Об этом в статье для Bloomberg написал обозреватель Хал Брэндс.

Иван Шилов ИА REGNUM Солдаты США

По его словам, сейчас американский «арсенал демократии» находится в плачевном состоянии. Из державы, производящей оружие в больших количествах, США, как отметил Брэндс, превратились в страну, которая с трудом может поддерживать Украину в конфликте с Россией.

По мнению обозревателя, этой слабостью в дальнейшем может воспользоваться Пекин. И если не решить проблему с ВПК, заявил он, то США не только не смогут избежать войны с Китаем, но и проиграют её.

Журналист напомнил, что к ослаблению военно-промышленного комплекса страны привели изменения в экономике после холодной войны, а также снижение военных расходов. Кроме того, стратегия Вашингтона по производству высокотехнологичного оружия в небольших количествах означает, что у США быстрее заканчивается тот или иной вид вооружения. При этом поставки вооружения Украине, которая слишком быстро расходует боеприпасы и оружие, усугубляют эту проблему.

Как сообщало ИА REGNUM, в МИД Китая ранее заявили, что Соединённые Штаты используют украинский кризис в своих собственных целях для получения личной выгоды. Отмечается, что США рассчитывают на огромную прибыль благодаря износу ресурса своего военно-промышленного комплекса, а также энергетической промышленности.

Замглавы Пентагона Кэтлин Хикс указала на то, что Пентагон извлекает ценные уроки из украинского конфликта, поскольку видит возможность конфликта с Китаем. По её словам, власти США занялись развитием собственной военной промышленности, «которая последние 60 лет пребывала в циклах пиршества и голода».