Коломна, Московская область, 3 мая, 2023, 16:21 — ИА Регнум. В Коломне упал беспилотный летательный аппарат (БПЛА), сообщил 3 мая Telegram-канал 112.

Максим Блинов/РИА Новости Коломна

По информации источника, беспилотник упал в лесном массиве.

Экстренные службы выехали на место. Там обнаружили обломки крыла, двигатель, есть небольшая воронка.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 мая Киев попытался нанести удар беспилотниками по кремлёвской резиденции президента Владимира Путина. На Кремль целились два беспилотных летательных аппарата. БПЛА вывели из строя с применением систем радиолокационной борьбы. Глава государства не пострадал. В Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы.