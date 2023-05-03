Пекин, 3 мая, 2023, 16:44 — ИА Регнум. Заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марка Милли о недопустимости стратегического союза между Россией и Китаем вызывает подозрение, что у военачальника развилась шизофрения. Об этом 5 мая написали жители КНР в комментариях под соответствующей новостью на портале «Гуанча».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

Многие читатели издания указали на противоречивость подобных высказываний, так как Вашингтон своей агрессивной внешней политикой способствует сближению Москвы и Пекина.

«Разве вы не подталкиваете нас к этому [объединению] изо всех сил?» — написал один из читателей.

«В одном случае вы сильно давите на Китай и Россию. В другом — запрещаете им создавать военный союз. Вы точно последовательны?» — задался вопросом автор другого комментария.

«Сходи к врачу, узнай, можно ли вылечить эту шизофрению?» — рекомендовал третий читатель.

Тезис о шизофрении подхватили другие авторы комментариев. Они отметили, что такое нелогичное поведение свойственно для американского руководства в целом. Заявления Милли также сравнили с поведением обиженного ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, Милли ранее спрогнозировал, что боевые действия на Украине не прекратятся в текущем году. Он считает, что и Москве, и Киеву будет очень трудно реализовать свои политические цели.

В то же время офицер американской разведки в отставке Скотт Риттер предположил, что вооружённый конфликт на Украине завершится к концу предстоящего лета или осенью. Он также сомневается, что состоится контрнаступление ВСУ, о котором так много говорят, так как у Киева не хватит для этого сил.