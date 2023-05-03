Братислава, 3 мая, 2023, 16:01 — ИА Регнум. Власти Словакии решили ослабить ограничения на импорт сельхозпродукции, поступающей с территории Украины, сообщил 3 мая dennikn. sk.

Иван Шилов ИА REGNUM Огурец

Решение приняло правительство республики в соответствии с требованиям Европейской комиссии. Словакия разрешила ввоз с Украины фруктов и овощей. Импорт украинских пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника по-прежнему остаётся под запретом.

Отмечается также, что фермерам в Словакии их возможные потери от конкуренции с дешёвыми украинскими товарами компенсируют дотациями из специализированных фондов ЕС.

В апреле ряд восточноевропейских стран, в том числе Словакия, заявили о временном запрете на ввоз в страну украинских сельхозтоваров.

Как заявил словацкий министр сельского хозяйства Самуэл Влчан, убытки местных фермеров, чья продукция не выдерживает конкуренции с украинской из-за цен, составили порядка €200 млн.

ЕК пообещала Словакии, Польше, Болгарии, Венгрии и Румынии компенсацию в размере €100 млн за снятие запрета на импорт украинской продукции. При этом на складах в ряде стран осталось много украинской пшеницы. В Словакии потребовали уничтожить её.