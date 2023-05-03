Москва, 3 мая, 2023, 16:11 — ИА Регнум. В ночь на 3 мая, около 3:00 мск, Украина направила два беспилотника на резиденцию российского президента Владимира Путина, сообщила пресс-служба Кремля. Оба беспилотника были выведены из строя.

Цитата из видео Цитата из видео, где видно, как что-то горит на крыше одного из зданий Кремля

Судя по видеокадрам, БПЛА были уничтожены военными и специальными службами прямо над куполом Сенатского дворца в Кремле.

Несмотря на происшествие, график работы главы государства изменений не претерпел, Путин продолжает работу в обычном режиме. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, во время атаки украинских беспилотников Путина не было в Кремле, а сегодня он работает в своей резиденции в Ново-Огарёво.

«Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет», — подтвердил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, кадры атаки Кремля появились в Сети ещё ночью: очевидцы сообщали о хлопке, который по силе был похож на раскат грома, искрах в небе и людях с фонариками у кремлёвской стены после хлопков. Российские спецслужбы должны выяснить, откуда были запущены дроны, которыми киевский режим пытался ударить по Кремлю, заявил корреспонденту ИА REGNUM 3 мая член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв. Парламентарий призвал к тому, чтобы были раскрыты все сети, выявлены все явки, все каналы поставки оружия.

Незадолго до публикации заявления Кремля мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении запрета на запуск беспилотников в столице. Исключение сделано для аппаратов, «используемых по решениям органов государственной власти».