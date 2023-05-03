Москва, , 16:04 — REGNUM Западные планировщики оказались на развилке в вопросе дальнейшей поддержки Украины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая заявил Константин Блохин, ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН. Так он прокомментировал необъявленный визит президента Украины Владимира Зеленского в Финляндию, где он рассчитывает встретиться с премьер-министрами Дании, Исландии, Норвегии и Швеции.

Зеленский President.gov.ua

«Ключевым моментом здесь является вся эта тема с контрнаступлением, после которого возможности Украины держаться на плаву уменьшатся, — сказал Блохин. — И будущее Украины будет зависеть от политической воли России. И все западные планировщики находятся на развилке — рискнуть всем и пойти ва-банк и, следовательно, реализовать это контрнаступление. Другой вариант — продолжать накачивать Украину вооружениями и создавать из неё форпост на границе с Россией и тем самым сохранить очаг напряжения».

Поэтому, как полагает Блохин, скорее всего, задача Киева состоит не в контрнаступлении самом по себе, а в том, чтобы получить дополнительное финансирование и дополнительную поддержку, показав драматизм момента: «если не сейчас, то никогда — если мы проиграем, то Россия выиграет».

«Это было синхронизировано с утечкой документов из Пентагона, в которых было сказано, что ВСУ не готовы. Ну, а раз не готовы, тогда надо поддерживать Украину и дальше, — сказал Блохин. — И маловероятно, что Запад откажет ему. Помощь будет оказана, может быть, и не в тех масштабах, на которые надеется Зеленский».

При этом эксперт не согласился с тем, что планы Зеленского срочно пообщаться с европейскими лидерами свидетельствуют о том, что он теряет поддержку со стороны Запада.

«Зачем его сливать? Он абсолютно лоялен США. Он свою цель отрабатывает по полной программе. Он даже не на 100%, а на 1000% проамериканский. И даже если Зеленский вдруг по какой-то причине перестанет быть главой государства, на его место придёт другой такой же президент-функция, который продолжит его политику», — подытожил Блохин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-служба президента Украины сообщила, что Зеленский пробудет в Финляндии один день, однако на Украину вернётся не сразу. Кроме того, руководитель киевского режима выразил уверенность в том, что скоро его страна получит от Запада самолёты, когда перейдёт в наступление.