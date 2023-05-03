Зеленский: Киев получит от Запада самолёты, когда ВСУ перейдут в наступление

Хельсинки, , 15:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Киев получит от Запада самолеты, когда перейдет в наступление. Об этом он сказал 3 мая на пресс-конференции в Финляндии, отвечая на вопрос журналиста о поставке самолетов от Дании.

Владимир Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«У нас будут самолеты, потому что скоро у нас будут наступательные действия», — сказал украинский президент.

Он добавил, что хотелось бы, чтобы было наоборот, но есть как есть.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины прибыл 3 мая в Финляндию по приглашению финского лидера Саули Ниинистё. Стороны собирались обсудить поддержку Киева со стороны Хельсинки, двусторонние отношения, а также глобальную геополитическую ситуацию.

Кроме того, 3 мая в Финляндии пройдёт саммит стран Северной Европы и Украины. В нём примут участие премьер-министры Швеции, Норвегии, Дании и Исландии. На саммите обсудят дальнейшую поддержку Украины и развитие отношений Украины с ЕС и НАТО.