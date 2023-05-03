Екатеринбург, 3 мая, 2023, 16:28 — ИА Регнум. Актёра Александра Устюгова, «стыдящегося быть русским», отстранили от проведения праздничного концерта 9 мая в Екатеринбурге. Новым ведущим будет его коллега по цеху Сергей Холмогоров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Актер Александр Устюгов

Официально Устюгов не сможет принять участие в мероприятии «по техническим причинам». В то же время он является ярым противником специальной военной операции на Украине, что вызвало возмущение жителей Екатеринбурга. Устюгов называл ложью восемь лет бомбёжек Донбасса.

Холмогоров, в свою очередь, известен по множеству кинокартин, в числе которых есть и посвящённые конфликту в Донбассе. Основой концерта, ведущим которого он станет, стали исторические факты о подвиге уральцев и тех, кто оказался на Урале во время эвакуации в Великую Отечественную войну. Об этом сообщает портал 66.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Устюгов опубликовал у себя в соцсетях пост российского журналиста Николая Солодникова, обвинившего президента России Владимира Путина в развязывании конфликта на Украине. Устюгов отметил, что сам не написал бы об этом лучше. В своих постах актёр делится с подписчиками переполняющей его злобой и бессилием от происходящего в стране. Посты с антироссийскими настроениями подолгу висят на странице актёра.