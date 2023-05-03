Москва, 3 мая, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Советская и российская певица Алла Пугачёва прилетела в Москву. Об этом 3 мая рассказала помощница певицы Елена Чупракова.

Сергей Корсун ИА REGNUM Эмигранты

Чупракова, слова которой привёл ТАСС, утвердительно ответила на вопрос о том, вернулась ли Пугачёва в Москву.

В то же время помощница певицы не смогла уточнить, собирается ли та посетить церемонию прощания с её другом Валентином Юдашкиным, которая должна состояться 6 мая на московском Троекуровском кладбище.

«Я пока [об этом] у неё даже не спрашивала ещё», — отметила Чупракова.

Советский и российский художник-модельер Валентин Юдашкин 2 мая скончался в возрасте 59 лет. У него несколько лет назад был выявлен рак правой почки на последней стадии. С тех пор его состояние ухудшилось, а осложнения затронули в том числе головной мозг.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая Пугачёва отреагировала на смерть другого известного советского и российского модельера Вячеслава Зайцева. Она поблагодарила кутюрье «за всё».

Певица после начала спецоперации ВС России на Украине выступила с критикой действий российских военных и после этого уехала в Израиль.