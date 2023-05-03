Власти Бри-сюр-Марн подали иск из-за хакерских сообщений на сайте мэрии с призывом уважать Россию

Бри-сюр-Марн, , 15:26 — REGNUM Мэрия французского города Бри-сюр-Марн не имеет никакого отношения к призывам уважать Россию, которые появились на странице администрации. Об этом 3 мая в своём аккаунте в Twitter заявил мэр города Шарль Аслангуль.

Франция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Он пояснил, что неизвестные взломали сайт мэрии и опубликовали на интернет-ресурсе сообщение на русском языке: «Уважайте Россию! В противном случае мы будем продолжать вести с вами войну». Скриншот сообщения с переводом на французский язык мэр города разметил в своем аккаунте.

Теперь администрация французского города подала иск на мошеннический доступ к автоматизированной системе обработки данных и её изменение.

После хакерской атаки городской сайт временно прекратил работу. Сервисные службы пытаются восстановить его как можно быстрее, однако пока доступ к ресурсу по-прежнему ограничен.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году киберпреступники совершили DdoS-атаку на сайт Европейского парламента. После нападения доступ к интернет-ресурсу оказался затруднён.

В ноябре 2022 года хакеры атаковали компьютерную систему французского департамента Сена и Марна. Затем преступники потребовали от властей региона $10 млн за разблокировку доступа.

Недавно из-за хакеров из KillNet было парализовано порядка 40% электронной инфраструктуры НАТО. Злоумышленники «положили» сайты оборонзаказов, поддержки и обеспечения Североатлантического альянса и ещё несколько сайтов.

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