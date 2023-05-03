Депутат Гурулёв объяснил, как дроны ВСУ могли долететь до Кремля

Москва, , 15:34 — REGNUM Российские спецслужбы должны выяснить откуда были запущены дроны, которыми киевским режим пытался ударить по Кремлю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 мая член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулёв.

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«Во-первых, такие попытки уже были. Немеряное количество дронов упало, не долетев до Москвы, — сказал Гурулев. — Во-вторых, такие попытки были, есть и будут. Они (киевский режим — прим. ИА REGNUM) продолжат этим заниматься. Третий момент — если ни один дрон до цели не долетел, то это говорит о том, что защита довольно-таки надежная. Четвертое — надо разобраться откуда запускали эти дроны. Они точно не прилетели со стороны Украины. Значит запускали откуда-то отсюда. И здесь органы контрразведки должны наконец-то должны начать кого-то выявлять. У них в Крыму получилось, а в остальных местах пока не очень. А очень бы хотелось, чтобы, и в Брянске, и в Москве было чётко и понятно, кто это сделал».

Парламентарий призвал к тому, чтобы были раскрыты все сети, выявлены все явки, все каналы поставки оружия и так далее.

«Тогда мы себя обезопасим. Пятое, наверное, пора вводить СМЕРШ. Сегодня это актуально. Не только на линии соприкосновения. Здесь надо заниматься выявлением предателей, которые есть. Шестое, наверное, в обществе пора определиться с тем, кто с нами, а кто против нас. Потому что самое страшное в этом деле — это равнодушие. Седьмое — сегодня надо разговаривать про всеобщую бдительность. Не надо стесняться сообщать, если ты заметил, что-то подозрительное в поведении человека, в его манерах и так далее. К этом надо себя приучать», — сказал Гурулев.

При этом он подчеркнул, что когда речь идёт о российском ответе на эту попытку атаки, то следует помнить, что ситуация вышла на новый уровень.

«Мы били базам материального технического обеспечения и по электростанциям. Теперь целью надо поставить именно пункты управления — то есть руководство Украины. Обезглавить «Страну 404» полностью. Коли ситуация развивается так, то нам стесняться ничего не надо», — убежден депутат.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, пресс-служба администрации президента России сообщила о том, что Москва оставляет за собой право принять ответные меры на попытку удара Киева по Кремлю: «там и тогда, где и когда посчитает нужным». Кроме того, в Кремле расценили попытку удара как спланированную террористическую акцию и покушение на президента РФ Владимира Путина накануне Дня Победы. Также отметим, что по данным пресс-службы РФ глава государства не пострадал — беспилотники выведены из строя своевременными действиями российских военных и спецслужб.