Боррель: ЕС создаст механизм санкций против обвиняемых в коррупции людей в любой стране

Брюссель, , 15:36 — REGNUM Механизм, который позволит Евросоюзу вводить односторонние санкции против лиц, обвиняемых в коррупции в любой стране, предложен Европейской комиссией, сообщил 3 мая журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель © EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС

Он пояснил, что передал полученный от ЕК проект в Совет Евросоюза. Новый механизм позволит «бороться с коррупцией по всему миру». Боррель добавил, что надеется на быстрое утверждение этого документа.

В конце прошлого года Боррель заявил о важности репутации ЕС в мире. Он предложил усилить борьбу с коррупцией в Европейском парламенте. Это заявление было сделано на фоне обысков и задержаний, в частности заместителя главы ЕП Евы Кайли.

Ранее, 9 декабря, были арестованы депутат ЕП Пьер-Антонио Панцери и глава Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини в рамках расследования коррупционного дела, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре.

Читайте ранее в этом сюжете: Реджеп Тайип Эрдоган: я не воспринимаю Борреля как собеседника