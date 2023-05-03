Брюссель, 3 мая, 2023, 15:36 — ИА Регнум. Европейская комиссия предложила механизм, который позволит Евросоюзу вводить односторонние санкции против лиц, обвиняемых в коррупции в любой стране, сообщил 3 мая журналистам верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

EPA/JULIEN WARNAND/ТАСС Жозеп Боррель

Он пояснил, что передал полученный от ЕК проект в Совет Евросоюза. Новый механизм позволит бороться с коррупцией «по всему миру». Боррель добавил, что надеется на быстрое утверждение этого документа.

В конце прошлого года Боррель заявил о важности репутации ЕС в мире. Он предложил усилить борьбу с коррупцией в Европейском парламенте. Это заявление он сделал на фоне обысков и задержаний чиновников, в частности заместителя главы ЕП Евы Кайли.

Ранее, 9 декабря, арестовали депутата ЕП Пьера-Антонио Панцери и главу Международной конфедерации профсоюзов Луку Висентини в рамках расследования коррупционного дела, связанного с чемпионатом мира по футболу в Катаре.