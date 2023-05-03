Темрюк, Краснодарский край, 3 мая, 2023, 16:09 — ИА Регнум. Запись с видеорегистратора на нефтебазе в посёлке Волна Темрюкского района Краснодарского края свидетельствует о том, что на неё прилетели два БПЛА. Видео 3 мая обнародовал Telegram-канал «112».

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

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Официально причину возгорания резервуара не назвали. Инцидент произошёл около 03:00 прошлой ночью.

Как сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, пожару на нефтебазе присвоили высший ранг сложности. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Глава края опроверг сообщения об эвакуации жителей посёлка.

По последним данным, площадь возгорания достигла 200 квадратных метров. Объём горящей цистерны составляет 20 тысяч кубометров. На тушение пожала привлекли почти 190 человек, пять пожарных поездов, более 20 единиц спецтехники.