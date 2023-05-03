ДНР, 3 мая, 2023, 15:30 — ИА Регнум. Российские военные перехватили в зоне СВО управляемую так называемую умную бомбу JDAM производства США, сообщил 3 мая во время брифинга официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Минобороны РФ Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (03.05.2023 г.)

Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре реактивных снаряда HIMARS. В районе населенного пункта Прогресс Сумской области уничтожен склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в районе населенного пункта Степногорск Запорожской области поражена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, известило оборонное ведомство.

Штурмовые отряды ведут бои в западной части Артёмовска, а подразделения Воздушно-десантных войск в это время сковывают действия противника на флангах, сообщил Конашенков. Известно о поражении подразделений противника в районах населенных пунктов Григоровка и Богдановка Донецкой Народной Республики.

Суточные потери ВСУ в живой силе на донецком направлении составили более 385 военнослужащих и наемников, на купянском направлении — 40, на краснолиманском — более 50, на южнодонецком и запорожском направлениях — свыше 70, на херсонском — до 40.

Как сообщало ИА REGNUM, 434-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован извещением пресс-службы президента РФ Владимира Путина о том, что Украина ночью пыталась нанести удар по Кремлю. Отмечается, что беспилотники были выведены из строя, что пострадавших и материального ущерба нет и что российская сторона оставляет за собой право принять ответные меры, когда посчитает нужным.