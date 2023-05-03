Киев, , 15:09 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский пробудет в Финляндии один день, однако на Украину вернётся не сразу. Об этом 3 мая сообщил его пресс-секретарь Сергей Никифоров в Facebook (принадлежит организации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

3 мая Зеленский по приглашению президента республики Саули Ниинистё прибыл в Финляндию. Он намерен обсудить с финским лидером поддержку Киева со стороны Хельсинки, двусторонние отношения и глобальную геополитическую ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, ранее издание Tagesspiegel сообщило, что украинский президент 13 мая посетит с визитом Берлин. 14 мая Зеленского собирается принять канцлер Германии Олаф Шольц.