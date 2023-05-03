Чита, 3 мая, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Экипаж вертолёта Ми-2, пропавшего в Забайкалье, приземлился и вышел на связь, сообщил 3 мая РИА Новости глава Сретенского района Алексей Закурдаев.

Кирилл Каллиников/ РИА Новости Вертолёт Ми-2

«Вертолёт приземлился в Сретенском районе в центральной части Забайкалья, всё в порядке», — сказал глава района.

По уточнённой информации с Ми-2 не могли связаться по техническим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сретенского района Алексей Закурдаев сообщил, что в Забайкалье 3 мая вертолёт Ми-2 не вышел на контрольную связь в запланированное время. Борт не вышел на связь в 18:00 [12:00 мск]. В пресс-службе краевого МЧС заявили, что выясняют подробности инцидента.