Песков о попытке ВСУ ударить по Кремлю: парад Победы на Красной площади отменять не планируется

Москва, , 14:50 — REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на попытку Украины нанести удар беспилотниками по Кремлю, отменять парад Победы на Красной площади не планируется.

Красная площадь накануне празднования Дня Победы. 9 мая 2022 года. Москва Владимир Югасов © ИА REGNUM

«Парад на Красной площади 9 мая состоится, изменений планов нет», — сказал Песков журналистам 3 мая, указав, что президент будет участвовать в торжественном событии.

Ранее в этот день пресс-служба Кремля сообщила, что минувшей ночью киевский режим предпринял попытку осуществить атаку на Кремль. В районе кремлёвской резиденции президента РФ Владимира Путина были уничтожены два беспилотника. Пострадавших в результате инцидента нет.

В Кремле подчеркнули, что рассматривают произошедшее как попытку покушения на главу Российского государства, и Москва оставляет за собой право ответить, когда сочтёт нужным.