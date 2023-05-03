Артемовск, , 14:45 — REGNUM Российские штурмовые отряды вели бои в западной части Артёмовска, заявил 3 мая на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Артёмовск Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На донецком направлении штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска», — сказал Конашенков.

По его словам, действиям штурмовых отрядов помогают подразделения ВДВ, сковывая на флангах действия ВСУ.

По словам представителя Минобороны, на донецком направлении российские военные уничтожили за сутки 385 военных и наёмников ВСУ.

Накануне, 2 мая, российские военкоры обнародовали кадры уничтоженного конвоя техники НАТО под Артёмовском.