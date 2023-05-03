Москва, 3 мая, 2023, 14:37 — ИА Регнум. Российские военные за сутки уничтожили на донецком направлении свыше 385 военных и наёмников ВСУ. Об этом 3 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ЧВК «Вагнер»

Как уточнил военный, за сутки российская авиация совершила девять самолёто-вылетов на донецком направлении, а артиллерия «Южной» группировки выполнила 63 огневые задачи.

«За сутки на данном направлении потери противника составили более 385 украинских военнослужащих и наёмников, один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков рассказал, что российские штурмовые отряды вели бои в западной части города Артёмовска (ДНР). Он уточнил, что подразделения ВДВ помогали штурмующим, сковывая на флангах действия украинских боевиков.