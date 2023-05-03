Донецк, 3 мая 2023, 14:35 — REGNUM Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Управляемая авиационая бомба JDAM
Управляемая авиационая бомба JDAM
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — сообщил Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что за прошедшие сутки удалось уничтожить 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сергеевка, Волноваха, Васильевка в Донецкой Народной Республике, Ольшаны, Сватово в Луганской Народной Республике, Подстепной в Херсонской области, Таволжанка в Харьковской области и Ромашково в Сумской области.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные на донецком направлении уничтожили свыше 385 военнослужащих и наёмников Вооружённых сил Украины. На данном направлении противник также потерял один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.