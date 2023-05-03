Донецк, , 14:35 — REGNUM Системы противовоздушной обороны Российской Федерации в зоне проведения специальной военной операции перехватили управляемую авиационную бомбу JDAM производства США. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков.

Управляемая авиационая бомба JDAM Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено четыре реактивных снаряда HIMARS и одна управляемая авиационная бомба производства США JDAM», — сообщил Конашенков.

Также официальный представитель российского оборонного ведомства добавил, что за прошедшие сутки удалось уничтожить 16 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Сергеевка, Волноваха, Васильевка в Донецкой Народной Республике, Ольшаны, Сватово в Луганской Народной Республике, Подстепной в Херсонской области, Таволжанка в Харьковской области и Ромашково в Сумской области.

Кроме того, за прошедшие сутки российские военные на донецком направлении уничтожили свыше 385 военнослужащих и наёмников Вооружённых сил Украины. На данном направлении противник также потерял один танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицы Д-20 и Д-30.