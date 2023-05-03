Москва, 3 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. С 3 мая в Москве вводится запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов, сообщила пресс-служба мэра столицы Сергея Собянина.

Capricorn4049 БПЛА DJI

«Власти столицы ввели запрет на полеты всех БПЛА в Москве, кроме тех, которые необходимы для государственных нужд», — сообщили в мэрии.

Уточняется, что решение приняли на заседании Оперативного штаба столицы.

Собянин, в свою очередь, уточнил, что запрет необходим для того, чтобы не допустить запуск беспилотников, способных затруднить работу правоохранительных органов.

«Несанкционированный запуск БПЛА является правонарушением и влечёт за собой административную и уголовную ответственность», — предупредил Собянин в Telegram-канале.

Также власти приняли решение усилить работу по пресечению незаконных полётов дронов и привлечению к ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства.