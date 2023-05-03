Череповец, Вологодская область, 3 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Новым главным тренером череповецкого хоккейного клуба «Северсталь» назначили Андрея Козырева. Об этом сообщила пресс-служба клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в своём Telegram-канале

Алексей Даничев/РИА Новости Андрей Козырев

«Андрей Леонидович Козырев — главный тренер ХК «Северсталь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что членами тренерского штаба команды также станут Евгений Ставровский и Вадим Хомицкий.

Андрей Леонидович Козырев — профессиональный хоккеист, играл на позиции защитника. Он является бронзовым призёром чемпионата России 2001 года в составе «Северстали». По окончании игровой карьеры перешёл на работу тренером и с 2009 по 2012 год работал с подольским клубом «Витязь», с 2016 по 2017 год — в «Северстали», с 2017 по 2018 год — в ярославском «Локомотиве», с 2018 по 2022 год — в системе санкт-петербургского СКА и с 2022 по 20 233 год — в нижегородском «Торпедо».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта предыдущий главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин покинул свой пост, на котором он находился с 2018 года. Специалист заявил, что в клубе он себя исчерпал и хочет перейти на новый уровень, чтобы достичь прогресса в результатах.