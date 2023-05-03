Москва, , 14:29 — REGNUM Президент России Владимир Путин поддержал решение губернатора Нижегородской области Глеба Никитина принять участие в следующих выборах главы региона. Об этом российский лидер заявил 3 мая на встрече с Никитиным в Кремле.

Президент РФ Владимир Путин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«У меня, Вы знаете, заканчивается в сентябре пятилетний цикл работы на должности губернатора. С учётом изложенного и видения будущего, конечно, я готов был бы при поддержке жителей Нижегородской области продолжить работу», ― сказал руководитель региона.

При этом Никитин подчеркнул, что в этом вопросе «всё будет зависеть» также и от позиции президента.

Российский лидер пожелал нижегородскому губернатору удачи.

«Всё зависит прежде всего от позиции людей ― нижегородцев и всех жителей области. Мне кажется, что люди имеют возможность оценить Ваши результаты, они очевидно положительные», ― указал Путин.

Глава государства обратил внимание на инициативность и настойчивость Никитина в реализации ряда жизненно важных для Нижегородской области проектов.

«Работа выстроена системно, ритмично, поэтому надеюсь, что люди Вас поддержат», ― добавил Путин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в сентябре 2017 года указом Владимира Путина на тот момент первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области после досрочной отставки Валерия Шанцева.

В ходе выборов губернатора 9 сентября того же года Никитина от «Единой России» поддержали 67,75% от общего числа пришедших на выборы избирателей. Ближайший соперник — заместитель председателя Заксобрания региона Владислав Егоров от КПРФ набрал 16,36% голосов.

Выборы губернатора Нижегородской области намечены на 10 сентября 2023 года.