Тверь, , 14:29 — REGNUM Губернатор Тверской области Игорь Руденя провёл сегодня, 3 мая, заседание правительства региона. Первым вопросом рассмотрено обеспечение в текущем году занятости подростков на предприятиях региона в свободное от учёбы время.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя Пресс-служба правительства Тверской области

«В послании Федеральному Собранию президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что у нас очень яркая, талантливая молодёжь, которая готова трудиться на благо страны, — напомнил Игорь Руденя. — Очень важно, чтобы такая возможность была у всех наших подростков, желающих получить первый трудовой опыт. Для школьников и студентов это также знакомство с реальной экономикой, предприятиями различных отраслей и трудовыми коллективами».

Как сообщает пресс-служба правительства Тверской области, в регионе количество трудоустроенных в каникулярный период подростков ежегодно увеличивается. Если в 2020 году их было 5301, то в 2021-м — 6433. В прошлом году трудовой опыт в 769 организациях региона получили порядка 7500 подростков. Планы на 2023 год — также не менее 7500 человек. Уже идёт работа по заключению договоров с работодателями. Увеличиваются также средний период работы ребят (в прошлом году — 20 дней), количество предлагаемых вакансий и средняя заработная плата. Губернатор подчеркнул — во многом такой рост обусловила планомерная поддержка со стороны региона предприятий, предоставляющих подросткам рабочие места.

С 2022 года в Тверской области расширен комплекс мер по стимулированию работодателей реального сектора экономики, которые трудоустраивают молодёжь. Увеличена компенсация заработной платы с 50% до 100% МРОТ, возмещаются затраты на предоставление ребятам горячего питания, оплату работы наставников. В прошлом году такую поддержку региона получили более 350 предприятий Верхневолжья, на которых трудовой опыт получили свыше 2600 подростков. При этом всё больше ребят трудится в компаниях внебюджетной сферы, в первую очередь жилищно-коммунального хозяйства, обрабатывающей промышленности, транспорта, торговли и общественного питания. В ряде муниципалитетов этот показатель составляет более 70%, например в Удомельском, Лихославльском, Андреапольском, Западнодвинском округах, Фировском районе.

«Это очень хороший пример, как можно совместно с нашими предприятиями, бизнесом вовлекать молодёжь в реальные деловые процессы, обучать их по определённым специальностям, чтобы они понимали, кем хотят стать», — считает Игорь Руденя.

В то же время, как отметил губернатор, не все муниципальные образования обеспечивают трудоустройство подростков на предприятия внебюджетной сферы в необходимых объёмах. Глава региона поручил обеспечить дальнейшее развитие системы трудоустройства подростков в округах и районах. Среди ключевых задач — увеличение количества рабочих мест, востребованных в организациях области. В качестве примера Игорь Руденя отметил большой потенциал сферы здравоохранения. Важно также, чтобы дети получали опыт работы в органах власти, администрациях территорий и на муниципальных предприятиях. Следует развивать и движение стройотрядов.

По мнению Игоря Рудени, необходимо вести активную информационную кампанию о возможностях трудоустройства. Так, глава региона поддержал прозвучавшую в ходе обсуждения инициативу депутата Госдумы РФ Юлии Сарановой развернуть консультационный пункт на площадке мультимедийного исторического парка «Россия — Моя история».

Сейчас в банке вакансий службы занятости для подростков предлагается порядка 6 тысяч позиций. Они могут поработать регистраторами в медучреждениях, курьерами, помощниками операторов ПК, подсобными рабочими, культорганизаторами и получить опыт по другим специальностям. В этом году практикуются новые направления трудоустройства. К примеру, в сфере туризма — анимационная деятельность, актуальная для загородных отелей.

В 2023 году планируется развивать положительный опыт корпоративных программ занятости с привлечением детей сотрудников предприятий, а также расширять деятельность трудовых лагерей. В 2022-м такой лагерь был создан в ЗАО «Калининское», 30 школьников ухаживали здесь за сельскохозяйственными животными и трудились на сенокосе. Кроме того, в Тверской области на постоянной основе реализуется проект по организации экскурсий школьников на производства, встреч с работодателями, что вызывает большой интерес и способствует раннему вовлечению подростков в производственные процессы.

Особое внимание в регионе уделяется трудоустройству подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, и ребятам из многодетных семей. Востребованный формат обеспечения занятости детей этих категорий — лагеря труда и отдыха.