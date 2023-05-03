Симферополь, , 14:26 — REGNUM Власти Украины накануне Дня Победы 9 мая увеличили количество информационных атак на Крым, заявил глава республики Сергей Аксёнов в своём Telegram-канале.

Сергей Аксёнов Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В преддверии праздников украинский ЦИПсО (Центр информационно-психологических спецопераций) повысил активность, его сотрудники трудятся не покладая рук… Придумываются различные истории», — написал глава республики в среду, 3 марта.

Как отметил Аксёнов, атаки в основном носят информационный характер, а главной задачей украинских властей является распространение паники среди мирного населения. Глава Крыма призвал граждан доверять только официальным государственным источникам.

Ранее в Центре общественных связей ФСБ сообщили о пресечении подготовки украинскими спецслужбами покушений на руководителей Крыма. В частности, агентурная сеть главного управления разведки минобороны Украины готовила покушения на главу Крыма Сергея Аксёнова, председателя регионального парламента Владимира Константинова и мэра Ялты Янину Павленко.