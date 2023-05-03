Главы МИД России и Иордании по телефону обсудили урегулирование кризисов в регионе

Москва, , 14:25 — REGNUM Глава МИД России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Иордании Айманом Хусейном Абдаллой ас-Сафади. В беседе стороны обсудили урегулирование конфликтов в регионе, сообщается на сайте ведомства.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Подчеркнута обоюдная заинтересованность в продолжении координации подходов к урегулированию конфликтных ситуаций и кризисов, оказывающих негативное воздействие на региональную и международную стабильность и безопасность», — говорится в сообщении.

Во время беседы Лавров поприветствовал выраженную на встрече министров иностранных дел Иордании, Саудовской Аравии, Египта, Ирака и Сирии готовность взять на себя лидирующую роль в содействии сирийскому урегулированию, включая решение гуманитарных проблем, восстановление инфраструктуры, возвращение беженцев, борьбу c терроризмом и наркотрафиком.

«Принципиально важно подтверждение необходимости полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Сирии», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января глава Лавров заявил, что считает логичным участие Ирана в новых контактах по урегулированию между Сирией и Турцией. Он напомнил, что Россия, Турция и Иран являются членами астанинской тройки, которая занимается сирийским урегулированием. Также он добавил, что уровень и формат новых контактов прорабатываются.