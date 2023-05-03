Хабаровск, 3 мая, 2023, 14:23 — ИА Регнум. В хабаровском хоккейном клубе «Амур» назначен новый главный тренер. Им стал Андрей Мартемьянов. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе клуба.

Александр Кряжев/РИА Новости Андрей Мартемьянов

«Попечительский совет клуба под председательством Михаила Владимировича Дегтярёва утвердил кандидатуру Андрея Мартемьянова на пост главного тренера команды «Амур» на предстоящий сезон», ― говорится в сообщении клуба в Telegram-канале.

Уточняется, что соглашение со специалистом рассчитано на один сезон.

Как заявил президент хоккейного клуба «Амур», первый вице-губернатор Хабаровского края Александр Никитин, Мартемьянов ― большой профессионал своего дела.

«Он уже выводил «Амур» в плей-офф в сезоне 2017/2018 гг. Верим, что под его началом команда вновь добьётся высоких результатов», ― добавил он.

В клубе напомнили, что под руководством Мартемьянова «тигры» заняли восьмое место на «Востоке» и одержали одну победу в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина 2017/18 гг. над «Ак Барсом» ― будущим чемпионом КХЛ.

«Новый главный тренер приступает к своим обязанностям с этого дня. Первоочередная задача — комплектование команды. А далее — упорная работа над достижением очень амбициозной цели, которая прописана в единой стратегии развития до 2026 года. Это завоевание Кубка Гагарина!» — написал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв в Telegram‑канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2021 года Андрей Мартемьянов занял пост главного наставника новосибирского хоккейного клуба «Сибирь», выступающего в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Затем руководство «Сибири» приняло решение оставить Мартемьянова на посту главного тренера ещё на один сезон, оценив выступление команды и работу тренерского штаба в сезоне 2021/22.