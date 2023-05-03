Москва, 3 мая, 2023, 14:32 — ИА Регнум. Блогер и певица Дарья Зотеева (Инстасамка) на фоне приостановки всех операций по её банковским счетам в связи с проверкой Федеральной налоговой службы на предмет неуплаты налогов и отмывания денег улетела в Дубай. Кадры из самолёта она опубликовала в соцсетях.

Иван Шилов ИА REGNUM Инстасамка

Информацию о том, что счета ряда блогеров начали блокировать за неуплату налогов, подтвердила накануне RT директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Мы видим, что Федеральная налоговая служба серьёзно взялась за блогерское сообщество. Долгие годы оно как-то было в тени, никто не следил за этим процессом. Думаю, что мы будем свидетелями не одной ещё громкой ситуации, связанной с неуплатой налогов», — указала она.

Кроме Зотеевой в список возможных неплательщиков налогов также занесены десятки фамилий блогеров-миллионников, в их числе ведущая Ксения Бородина, супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова, Гусейн Гасанов, Егор Крид и другие. Отмечается, что блогеры, предположительно, могут получать большие доходы от продажи онлайн-курсов, товаров и услуг в социальных сетях.

В частности, за неуплату почти 1 млрд рублей налогов под домашний арест отправлена Елена Блиновская, дело возбудили также в отношении блогера Лерчек. Блогер Александра Митрошина 3 мая заявила, что погасила основной долг перед Федеральной налоговой службой (ФНС) — 127 млн рублей.

Ранее Инстасамка уже попадала в поле зрения контролирующих органов из-за текстов своих песен. В них общественники видели склонение к проституции и разложение детской психики. Ближайший концерт Инстасамки «по независящим от клуба причинам» уже отменили в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, с началом специальной военной операции Инстасамка заявила, что эмигрировала в ОАЭ и возвращаться в Россию не планирует. Также исполнительница призналась, что больше не будет выступать перед российскими слушателями.