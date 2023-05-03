Вашингтон, 3 мая, 2023, 14:33 — ИА Регнум. Вашингтону следовало давно прислушаться к словам президента России Владимира Путина, а также выполнять обещания не расширять НАТО на восток, заявил кандидат в президенты США Роберт Кеннеди — младший в интервью Unheard.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Американскому политику предложили представить, что он победил на выборах и ему достались в наследство от нынешнего президента США Джо Байдена отношения с Россией и ситуация на Украине.

Он ответил, что необходимо уладить ситуацию на Украине, и назвал Минские соглашения «выгодной сделкой», на которую следовало опираться.

«Мы должны были слушать Путина на протяжении многих лет. Мы взяли на себя обязательство перед Россией, перед [президентом СССР Михаилом] Горбачёвым, что мы не сдвинем НАТО ни на дюйм на восток. Потом мы вошли [из соглашений], и мы солгали», — сказал Кеннеди-младший в ответ на вопрос, как следовало бы действовать мудрому президенту США после начала российской спецоперации.

Он призвал защитить население Донбасса «силами ООН или чем-то ещё, что мы должны сделать, чтобы кровопролитие прекратилось».

«Кроме того, нам нужно убрать наши ракетные комплексы Aegis, в которых размещены ракеты Tomahawk», — сказал политик.

4 апреля в НАТО вошла граничащая с Россией страна — Финляндия. Обсуждается вопрос о вступлении в альянс ещё одного государства — Швеции. Заявку на участие в военном блоке подал и Киев. Хотя в НАТО пока не обещают принять Украину, страны альянса активно поставляют ей оружие и готовят боевиков.

В конце марта Путин заявил, что Россия, размещая в Белоруссии своё тактическое ядерное оружие, следует в фарватере США, которые подобным образом поступали десятки лет.