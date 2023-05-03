Задержанные за избиение баскетболиста Шведа заявили, что драка произошла из-за его жены

Москва, , 14:10 — REGNUM Подозреваемые в нападении на защитника московского баскетбольного клуба ЦСКА Алексея Шведа рассказали о том, как произошла драка. Видеозапись допроса подозреваемых 3 мая опубликовало МВД России.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Один из задержанных заявил, что правоохранители задержали его за драку на улице возле ресторана, и признал свою вину в том, что участвовал в ней.

«Произошло словесное сцепление с женой Алексея, из‑за чего он вступился, и начался физический контакт между мной и ним. Он подошел и затронул меня, потом я взял его за кофту и сделал подсечку. Он приземлился на пол», — рассказал другой подозреваемый.

Он добавил, что смотрел на друга игрока, находившегося за его спиной, так как опасался его, а потому Шведу нанесли удар из-за его спины.

Третий подозреваемый указал, что произошла потасовка между его друзьями и девушкой, которая превратилась в драку с вышедшими на помощь девушке из ресторана мужчинами.

«Они баскетболисты, один из них был Алексей Швед. Когда переросло в личное вызывание в сторону нас, в основном в сторону моего друга, он начал отвечать девушке, потом это услышал Швед, вышел и начал её защищать. В итоге всё переросло в драку», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 мая сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в избиении баскетболиста ЦСКА Шведа. Полиция на тот момент также проверяла третьего подозреваемого.

Алексей Швед 2 мая получил черепно-мозговую травму в результате нападения неизвестных. Спортсмена обнаружили избитым на Большой Никитской улице в Пресненском районе Москвы.

Как рассказал охранник расположенного рядом ресторана «Майя», он увидел на улице группу граждан и человека с разбитой головой, которого забирала бригада скорой помощи. Охранник заявил, что не знает, что произошло, и драки не видел.