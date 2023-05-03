Экс-премьер Франции Фийон после обвинений в связях с РФ собрался продавать паштет на Красной площади

Париж, , 14:10 — REGNUM Бывший премьер-министр Франции при президентстве Николя Саркози Франсуа Фийон резко отреагировал на обвинения в связях с Россией со стороны французского парламента. Об этом 3 мая сообщил телеканал TV5 Monde.

Франсуа Фийон © Stefanopoulos Thierry/Zuma/TASS

Он подчеркнул, что сам решает, как и с кем ему вести свою профессиональную деятельность. И если он примет решение торговать в центре Москвы, то так и сделает.

«Свою профессиональную деятельность я веду так, как считаю нужным. Если я захочу торговать паштетом на Красной площади, я буду продавать паштет на Красной площади», — заявил Фийон.

Такая реакция Фиойна последовала в ответ на проверку, инициированную «Национальным объединением» Марин Ле Пен, из-за его работы в совете директоров «Сибура» и «Зарубежнефти».

Политика обвинили в причастности к «политическому, экономическому и финансовому вмешательству иностранных государств с целью повлиять или скомпрометировать общественное мнение» во Франции.

Он также добавил, что в своей политической карьере сталкивался с иностранным вмешательством

«В большинстве случаев оно исходило от дружественной, союзнической страны под названием Соединённые Штаты Америки. Нас с президентом [Николя] Саркози пять лет прослушивало Агентство национальной безопасности [США]», — заявил Фийон.

При этом, по его словам, «российское вмешательство» никак его не коснулось.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра Франции с 2007 по 2012 год, был одним из главных сторонников президента Николя Саркози. Ранее с 2004 по 2005 год работал министром национального образования, высшего образования и исследований.

Летом 2021 года распоряжением правительства России Фийона выдвинули в число кандидатов для избрания в качестве представителя в совете директоров акционерного общества «Зарубежнефть». В июле и декабре того же года вошёл в совет директоров «Зарубежнефти» и «Сибура». В феврале 2022 года после начала спецоперации на Украине вышел из советов директоров обеих компаний.

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