ТАСС: авиабомбы ФАБ-250 превратили в высокоточное оружие с крыльями и навигационной системой

Москва, , 14:08 — REGNUM Авиационные бомбы ФАБ-250 поставили на крылатую платформу и оснастили инерциальной навигационной системой. Как сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, это позволило сделать из них высокоточное оружие.

Сброс авиабомб ФАБ-250 © Министерство обороны РФ/РИА Новости

«При скорости отцепа от самолёта в 800–900 км/ч бомба планирует на дальность до 80 км», — рассказал источник.

Согласно полученной информации, доработанные авиабомбы ФАБ-250 применяются с многофункциональных бомбардировщиков Су-34 в ходе СВО на Украине.

Официального подтверждения данной информации пока нет.

ФАБ-250 — это советская фугасная авиабомба общего назначения весом 250 кг.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая военный эксперт Алексей Леонков сообщил, что после применения Воздушно-космическими силами России в Артёмовске планирующих авиационных бомб типа ФАБ-500 украинские войска резко изменили свою тактику. Как указал эксперт, до этого ВСУ размещали на верхних этажах в Артёмовске позиции снайперов, а в подвальных помещениях — штабы и склады. По словам эксперта, после удара авиабомбой все военнослужащие, оказавшиеся на тот момент в подвале, также обречены, как и занимающие позиции на верхних этажах.